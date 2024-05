Berchtesgaden (epd). Am Mittwoch sind erneut zwei junge Bartgeier in den bayerischen Alpen bei Berchtesgaden ausgewildert worden. Das Besondere in diesem Jahr: Zum ersten Mal seien mit "Wiggerl" und "Vinzenz" zwei Männchen aus dem europäischen Bartgeier-Zuchtnetzwerk für die deutsche Auswilderung zur Verfügung gestellt werden, teilte der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit. "Wiggerl" wurde im Zoo von Helsinki geboren, "Vinzenz" stammt aus einer Zuchtstation im österreichischen Haringsee. Die Namen gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einem Festakt zur Auswilderung offiziell bekannt.

Wiggerl und Vinzenz seien noch nicht flugfähig, sie seien daher in einer Felsnische in 1.300 Metern Höhe im Klausbachtal ausgesetzt worden, teilte der LBV weiter mit. Ihr erster Flug werde in rund vier Wochen erwartet. Seit 2021 sind nun insgesamt acht Bartgeier im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert worden: fünf Weibchen und drei Männchen. Das Projekt ist auf mindestens zehn Jahre angelegt. Ziel ist es, die seltene Vogelart, die vor 140 Jahren in den bayerischen Alpen ausgerottet worden war, dort wieder ansiedeln. Im nicht-deutschen Alpenraum leben rund 300 Bartgeier.

Die Bartgeier-Dame "Bavaria" sei bereits sesshaft geworden und habe womöglich schon ein Revier gegründet, heißt es. Entscheidend für das Projekt seien potenzielle Brutpartner. Die Projektvögel könnten dabei auch andere wildlebende Geier aus dem übrigen Alpenraum kennenlernen und sich mit ihnen verpaaren, erläuterte der Projektleiter des Nationalparks Berchtesgaden, Ulrich Brendel. Bartgeier würden erst mit fünf bis sieben Jahren geschlechtsreif. Dann dauere es meist noch einige Jahre, bis eine Brut glücke. Mit einem Bruterfolg in den deutschen Alpen rechnen die Experten daher erst ab 2030.

"Die Bewahrung der Schöpfung und der Artenschutz sind unsere Verpflichtung", betonte Ministerpräsident Söder beim Festakt. "Die Auswilderung von Bartgeiern ist ein einzigartiges Naturschutzprojekt." Wiggerl und Vinzenz sollen sich nun in vorbereiteten Nestern aus Fichtenzweigen und Schafwolle, wohin sie mithilfe von Kraxen und Tragekisten gebracht worden waren, an ihre neue Umgebung gewöhnen. Wie die zwei jungen Bartgeier aufwachsen, kann live im Internet verfolgt werden. Der Bartgeier zählt mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,90 Metern zu den größten, flugfähigen Vögeln der Welt.