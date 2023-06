Amberg (epd). Das Amberger Congress Centrum (ACC) realisiert im Sommer eine Baselitz-Ausstellung mit dem Titel "Aufstand durch Kopfstand". Mit mehr als 100 druckgrafischen Werken werde ein Überblick über 40 Jahre Schaffen gegeben, teilte das ACC mit. Zum 85. Geburtstag des Künstlers ergänze die Ausstellung damit die Reihe der Baselitz-Ausstellungen weltweit.

Georg Baselitz, dessen Markenzeichen die Umkehr seiner Bildmotive ist, hat durch das "Auf den Kopf stellen" seiner Bilder Weltruhm erlangt und damit auch die Kunstwelt auf den Kopf gestellt. Ab Ende der 1960er-Jahre fing er an, seine Bildmotive auf den Kopf zu stellen. Er drehte sie nicht etwa nachträglich, sondern malte sie verkehrt herum. Drehte man seine Bilder um, also in die scheinbar richtige Position, zerfiel die Bildkomposition.

Baselitz entschloss sich, bewusst mit Harmonie und Ordnung zu brechen, hieß es weiter. Seine Bildmotive auf den Kopf zu stellen ermöglichte es ihm, der Gegenständlichkeit einen neuen Bezug zu geben, ohne in die Abstraktion zu verfallen. "Die Umkehr des Motivs gab mir die Freiheit, mich ganz und gar auf Farbe und Komposition zu konzentrieren", sagte der Künstler einmal.

Das Rahmenprogramm der Ausstellung bietet laut Mitteilung von einer klassischen Kunstführung bis hin zu "Yoga mit Baselitz" vielerlei. Auch an "Kinderateliers" sei gedacht. Bei einer langen Nacht der Kunst am 29. Juli sind Livemusik und Kunstführungen bis Mitternacht geplant. Die Baselitz-Ausstellung ist vom 24. Juli bis 20. September täglich von 11 bis 19 Uhr und freitags bis 20 Uhr geöffnet.