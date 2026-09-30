La Victoria, zwei Tage vor Sylvester, kurz nach 20 Uhr: Hochsommerabend in einem chilenischen Armenviertel mit vielen Menschen auf der Straße. Ein junger Musiker hat die Idee, zu einem Song für sein Social-Media-Portal ein Video zu produzieren. Dafür spricht er drei Mädchen auf der Straße an und lädt sie ein, spontan zu seiner Musik zu tanzen.

Viele Passantinnen und Passanten bleiben stehen und schauen zu. Niemand achtet auf den Pickup, der auf die Gruppe zufährt. Plötzlich – ohne jede Warnung – beginnen Männer aus dem Fahrzeug heraus mit Schnellfeuerwaffen auf zwei kolumbianische Jugendliche zu schießen. Die Beiden sind sofort tot. Acht Personen werden durch die Schüsse verletzt, darunter die 13jährige Mayra Castillo, eines der drei tanzenden Mädchen. Alle Versuche, ihr Leben zu retten, bleiben vergeblich. Noch in der Nacht erliegt sie ihren Verletzungen.

Chile: Hilfe für Kinder und Jugendliche



Nicht nur für ihre Familie, sondern auch für die Kinder und Jugendlichen aus dem Zentrum Nuestra Señora de la Victoria und alle Nachbarn ist der Tod von Mayra ein Schock, der bis heute nachwirkt. Die sensible, vor Energie sprühende 13jährige verbrachte seit dem Kindergarten jede freie Minute in diesem kirchlichen Projekt im Südwesten von Santiago. Valentina Campos, Direktorin des Kinder- und Jugendzentrums, und ihre Kollegin Rosani Lagos - im Team verantwortlich für Stadtteilarbeit - erfahren noch in der Nacht von dem Blutbad.

Sie wissen sofort, was jetzt auf dem Spiel steht. Zunächst begleiten sie Mayras Familie während der bangen Stunden im Hospital, anschließend in die Gerichtsmedizin und dann bei der Beisetzung ihrer Tochter. Die Zeremonie auf dem Friedhof gerät zu einem Aufbäumen und Protest der Menschen aus La Victoria gegen die Gewalt im Viertel und die immer brutaler ausgetragenen Revierkämpfe rivalisierender Drogengangs.

Mayras Eltern bitten inständig darum, dass es bei der Beerdigung ihres Kindes trotz der aufgeheizten Stimmung zu keinen Ausschreitungen kommt. Denn bereits unmittelbar nach den tödlichen Schüssen hatten Carabineros, Chiles uniformierte Polizei, mit Tränengas und Wasserwerfern aufgebrachte Nachbarn angegriffen. Die protestierten spontan gegen die fehlende Sicherheit im Viertel und warfen der Polizei vor, vor den schwer bewaffneten Narko-Kriminellen kapituliert zu haben oder - noch fataler - gemeinsame Sache mit ihnen zu machen.

Deshalb gerät die Beisetzung von Mayra zu einem Hochrisikoevent mit Polizei-Spezialeinheiten, was jedoch eine Gruppe junger Männer aus einer der La Victoria-Gangs nicht daran hindert, mit viel Macho-Gehabe ostentativ Präsenz zu zeigen.

Nachbarschaft und Selbstorganisation in Chile

Mit wachsender Beklemmung beobachten Valentina Campos, Rosani Lagos und ihre Kolleginnen und Kollegen den Transformations-Prozess der legendär rebellischen Población La Victoria, die seit ihrer Entstehung aus einer Landbesetzung 1957 für Selbstorganisation und Nachbarschafts-Solidarität und während der Pinochet-Jahre für den mutigen Widerstand gegen das Regime bekannt ist.

Für internationale Aufmerksamkeit sorgte vor allem der Tod des aus Frankreich stammenden Pfarrers von La Victoria, André Jarlan, der im September 1984, während eines Protests gegen das Militär-Regime, von chilenischen Polizisten erschossen wurde. Etwas mehr als vier Jahrzehnte später sagt Rosani Lagos über die aktuelle Entwicklung im Stadtteil:

"Es ist, als ob wir ungebremst in einer Achterbahn sitzen würden, in der die Kurven immer enger und die Abstürze immer steiler werden."

Dieses Gefühl des Verlusts von Sicherheit und Ohnmacht angesichts der schleichenden Übernahme der Kontrolle über das vertraute Viertel durch kriminelle Gangs, die durch den Drogenverkauf und andere schwere Straftaten über sehr viel Geld verfügen, ist auch für andere in sozialen Brennpunktvierteln der 6,5 Millionen-Menschen-Metropole Santiago engagierte kirchliche Initiativen zu einer der größten Herausforderung geworden.

Verlust von Sicherheit und Gefühl der Ohnmacht

Die Ursachen für die massive Zunahme von Gewalt sind hochkomplex und vielschichtig: "Eine verhängnisvolle Rolle spielte sicher Corona mit dem monatelangen Eingeschlossen-Sein", ist José Horacio Wood, Direktor des Kindernothilfe-Österreich-Partners Fundación ANIDE, überzeugt: "Kinder und Jugendliche hatten fast zwei Jahre lang keine Möglichkeit, mit Gleichaltrigen außerhalb ihrer Familien zusammen zu sein.

Sie erlebten den ständigen Stress zuhause und in der Nachbarschaft – aber auch den brutalen Kampf um das tägliche Über-die-Runden-Kommen." Covid führte dazu, dass Nachbarn öffentliche Räume ab März 2020 nicht mehr gemeinsam nutzen konnten. Dafür übernahmen Gangs fast überall in den dichtbesiedelten Armenvierteln der großen chilenischen Städte die Kontrolle über Straßen und Plätze – und gaben sie seither nicht wieder aus der Hand.

Pandemie sorgte für Anstieg von Drogenkonsum

Während der Pandemie stieg der Konsum von Drogen besorgniserregend an, mit immer dichteren Kuriernetzwerken und ausgefeilten Techniken der Haus-zu-Haus-Belieferung nach Online-Bestellung. "Und natürlich wird um diese Märkte und das viele Geld, das hier verdient wird, mit allen Mitteln gekämpft", so José Horacio Wood. Dass sich internationale kriminelle Kartelle wie das berüchtigte Tren de Aragua-Syndikat aus Venezuela festgesetzt haben und mit lokalen Gangs teils konkurrieren teils kooperieren, hat zu einer Brutalisierung der Kämpfe um Territorien, Märkte und Macht beigetragen - und zu einer immer massiveren Bewaffnung dieser Banden. Die Liquidierung der beiden Jugendlichen aus Kolumbien, die auch Mayras Leben kostete, war Teil eines solchen Machtkampfes.

In La Victoria und den Nachbarvierteln sind es vor allem zwei Gangs, Guatón Cristian und Los Joselos, die als eine Art Franchise-Unternehmen des Tren de Aragua-Syndikats mit einem neuen Geschäftszweig und Produkt die Lage eskalieren: