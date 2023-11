München (epd). Der Bayerische Buchpreis 2023 in der Kategorie Belletristik geht an Deniz Utlu für seinen Roman "Vaters Meer" und in der Kategorie Sachbuch an Jan Philipp Reemtsma für "Christoph Maria Wieland". Die Preisträger wurden am Dienstagabend während einer Live-Jurysitzung vor Publikum in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz aus je drei Nominierten pro Kategorie gewählt, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Bayern am Mittwoch mitteilte. Verbunden mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie eine Figur aus Nymphenburger Porzellan, hieß es.

Die Jury - bestehend aus Andreas Platthaus ("Frankfurter Allgemeine Zeitung"), Marie Schoeß (Bayerischer Rundfunk) und Cornelius Pollmer ("Süddeutsche Zeitung") - bewertete Utlus Roman "Vaters Meer" als "großes Erinnerungsbuch". Yunus, der Erzähler des Buches, suche nach seinem Vater und sich selbst und entdecke dabei "sowohl die Kraft als auch die Tiefe der Poesie". Reemtsmas Biografie über Christoph Maria Wieland, einem der bedeutendsten deutschen Schriftsteller und Dichter der Aufklärung, zeige, wie das "Fortleben im Andenken der Nachwelt" gelingen kann - so ähnlich hieß auch Wielands letzter Aufsatz.

Neben den beiden Preisträgern waren in der Kategorie Belletristik auch die Bücher "Erzählung zur Sache" von Stephanie Bart und "Kochen im falschen Jahrhundert" von Teresa Präauer nominiert, beim Sachbuch zudem "American Matrix" von Karl Schlögel und "Die Zunge" von Florian Werner. Bei der Veranstaltung am Dienstag wurde auch Florian Illies mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für sein herausragendes publizistisches Gesamtwerk ausgezeichnet - überreicht wurde es ihm vertretungsweise vom bayerischen Medienminister und Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU).

Der ebenfalls verliehene Bayern-2-Publikumspreis ging an Caroline Wahl für ihren Roman "22 Bahnen". Veranstalter des Bayerischen Buchpreises ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Bayern. Gefördert wird der Buchpreis von der Bayerischen Staatskanzlei.