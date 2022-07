München (epd). Die 6. Bayerische Impfwoche vom 18. bis 24. Juli steht heuer unter dem Motto "HPV-Impfung - Dein Schutz gegen Krebs". Dabei solle über Immunisierungen jeder Art aufgeklärt werden; Schwerpunkt in diesem Jahr sei die HPV-Impfung, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Montag mit. "Keine Vorsorgemaßnahme ist so effektiv und zugleich einfach wie eine Impfung", sagte Minister Klaus Holetschek (CSU). Zugleich solle mit Blick auf den Herbst auch auf die Corona- und Grippe-Impfung aufmerksam gemacht werden.

Die Humane Papilloviren (HPV) werden vor allem durch Geschlechtsverkehr übertragen und können etwa Gebärmutterhalskrebs auslösen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Impfung für Kinder und Jugendliche zwischen neun und 14 Jahren vor den ersten sexuellen Kontakten - explizit auch für Jungen, weil sie die Viren später beim Sex weitergeben können. Laut Robert Koch-Institut erkranken in Deutschland pro Jahr mehr als 6.000 Frauen und rund 1.600 Männer an Krebs, der durch HPV-Viren verursacht wird. Am häufigsten kommt dabei Gebärmutterhalskrebs vor, nämlich bei 4.600 Frauen.

Die Bayerische Impfwoche wird am 18. Juli auf dem Münchner Karlsplatz eröffnet. Zu der Veranstaltung werden auch Mitglieder der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) erwartet, die am Infostand Interessierte über Impfungen informieren. In der LAGI sind unter anderem Ärzteverbände, Apotheker, Hebammen, Krankenkassen und alle bayerischen Mitglieder der Ständigen Impfkommission vertreten.