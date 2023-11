München (epd). Die Jugendorganisationen der beiden großen christlichen Kirchen rufen zum Start der ökumenischen Friedensdekade am 12. November zu einem gemeinsamen Friedensjahr auf. Dazu stelle man Materialien, Andachten und weitere Angebote in einer Toolbox mit dem Namen "Friedens(t)räume" bereit, teilten die Evangelische Jugend in Bayern (EJB) und der Bund der Katholischen Jugend in Bayern (BDKJ) am Donnerstag gemeinsam mit. Man wolle "dem Traum einer friedvolleren Welt" ein wenig näherkommen.

Der Friedensbewegungs-Leitspruch "Frieden schaffen ohne Waffen" ergibt laut der Geistlichen Leiterin des BDKJ, Maria-Theresia Kölbl, nach wie vor großen Sinn: "Mit noch mehr Waffen und Gewalt kann kein Frieden geschaffen werden. Doch dieser Ansatz wird auf eine harte Probe gestellt." Spätestens seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine sei deutlich geworden, "dass Frieden nichts ist, was einfach passiert, sondern dass man sich für Frieden aktiv einsetzen muss". Die christlichen Jugendverbände wollten dabei ein aktiver Teil sein.

EJB-Vorsitzender Malte Scholz betonte die große Macht friedlicher Bewegungen: "Viele fragen, was ist denn jetzt die Lösung?" Es habe die Hoffnung und Sehnsucht nach einer friedlichen Welt, "die wir alle teilen", sagte Scholz. Man werde "ein Jahr der Friedens(t)räume einläuten, in dem wir offen über Wege des Friedens reden können" und zugleich einen Austausch über die wichtigen Fragen der christlichen Friedenshoffnung schaffen: "Wir wollen Menschen zusammenbringen, einander zuhören und ins Gespräch kommen", betonte er.

Das Material zur ökumenischen Aktion "Friedens(t)räume" ist auf der Website der EJB verfügbar. Mit einer Toolbox, die an Jugendgruppen in Bayern verschickt wird, wollen EJB und BDKJ zum Start zu anregenden Gesprächen motivieren. Eine Vielzahl an Methoden und spirituellen Ideen stehen bereit, etwa "Friedenskarten" mit Denk- und Diskussionsanreizen sowie Andachten und Gebete. Bis zum November 2024 werden weitere Angebote umgesetzt, etwa eine Online-Reihe zu friedensethischen Fragestellungen.