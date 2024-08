Wohnungsbau

"Gift für das soziale Miteinander": In bayerischen Großstädten fehlen Tausende neue Wohnungen

In Bayern fehlen tausende neue Wohnungen, in der Landeshauptstadt München sogar mehr als 10.000. Das hat das Pestel-Institut in einer Analyse zum Wohnungsmarkt ermittelt. Die Verbandspräsidentin des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel, Katharina Metzger, warnt vor "Gift für das soziale Miteinander".

