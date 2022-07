München, Essen (epd). Die Bayerische Staatsoper trauert um ihren Dirigenten Stefan Soltesz. "Mit Entsetzen und großer Trauer muss die Bayerische Staatsoper den Tod von Stefan Soltesz bekannt geben", heißt es auf der Internetseite der Staatsoper.

Laut der Bayerischen Staatsoper war der Dirigent am Freitagabend (22.Juli) bei seinem Dirigat der Oper "Die schweigsame Frau" im Nationaltheater München zusammengebrochen und danach gestorben. Intendant Serge Dorny twitterte, er sei "zutiefst traurig. Wir verlieren einen begnadeten Dirigenten. Ich verliere einen guten Freund." In Gedanken sei er bei Soltesz' Frau Michaela.

Auch das Theater und die Philharmonie Essen (TUP) teilten am Wochenende mit, dass sie um den Dirigenten Stefan Soltesz trauern. Der 1949 in Ungarn geborene Soltesz war von 1997 bis 2013 Intendant und Generalmusikdirektor des Aalto-Theaters und der Essener Philharmoniker.

Soltesz studierte nach TUP-Angaben Dirigieren, Komposition und Klavier an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien bei Hans Swarowsky. Nach Stationen als Dirigent in Wien und Graz und als Musikalischer Assistent von Karl Böhm, Christoph von Dohnányi und Herbert von Karajan bei den Salzburger Festspielen war er Dirigent der Staatsoper Hamburg, der Deutschen Oper Berlin sowie Generalmusikdirektor am Staatstheater Braunschweig. Von 1992 bis 1997 war er Chefdirigent der Vlaamse Opera in Antwerpen/Gent. Gastdirigate führten ihn an die großen Opernhäuser Deutschlands sowie unter anderem nach Wien, Paris, Rom, Budapest, London, Buenos Aires, Japan und in die USA.