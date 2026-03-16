Kempten (epd). Der Bayerische Eine Welt-Preis geht in diesem Jahr an den Arbeitskreis Fair Trade des Camerloher-Gymnasiums in Freising. Als Zweitplatzierte wurden sowohl der Weltladen Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) als auch der Arbeitskreis Eine Welt in Laufen (Landkreis Berchtesgadener Land) ausgezeichnet, teilte das Eine Welt Netzwerk Bayern am Sonntag in einer Presseerklärung mit. Die Preisverleihung fand bereits am Samstag (14. März) im Kornhaus Kempten im Rahmen eines Staatsempfangs mit dem bayerischen Europaminister Eric Beißwenger statt.

Ziel des Preises sei, bürgerschaftliches Eine Welt-Engagement zu fördern, hieß es in der Mitteilung. "Überall in Bayern setzen sich Menschen auf vielfältige Weise ein für globale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Solidarität, Frieden und weltweite Bewahrung der Natur", erklärte das Netzwerk. Die Aktiven unterstützten partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Schulen oder Kirchengemeinden sowie den Fairen Handel oder den Bereich "Globales Lernen". Ihr Ziel sei eine gerechte Globalisierung und menschenwürdiges Leben für alle. Der Bayerische Eine Welt-Preis wird seit 2012 alle zwei Jahre vergeben.