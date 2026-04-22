München (epd). Anlässlich des diesjährigen Girls‘ and Boys‘ Day am Donnerstag (23. April) hat der Bayerische Jugendring (BJR) eine Weiterentwicklung des Konzepts gefordert. Der Aktionstag habe bislang viel bewegt und wichtige Debatten angestoßen, betonte BJR-Präsident Philipp Seitz in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. "Aber ein Format, das Jugendliche zunächst nach Geschlecht sortiert, bevor es Klischees überwinden will, trägt einen Widerspruch in sich." Queere oder nichtbinäre Jugendliche würden so systematisch ausgeschlossen. Der BJR plädiere statt eines Girls‘ and Boys‘ Days für einen "offenen Zukunfts- und Berufswahltag".

Zudem schreibe die Konzeptidee "Mädchen in Männerberufe, Jungen in Frauenberufe" fest, dass bestimmte Tätigkeitsfelder "grundsätzlich weiblich oder männlich codiert" seien, erklärte die Kommission Queere Jugendarbeit des BJR. "Damit werden genau die Kategorien bestätigt, die es zu überwinden gilt", hieß es weiter.

Format weiterentwickeln

Die Tatsache, dass zwischen solchen Berufswelten noch immer "eine erhebliche Lohnlücke" klaffe, werde wiederum nicht thematisiert. "Strukturelle Probleme wie Lohnungleichheit, ungleiche Care-Verteilung und starre Rollenbilder lassen sich durch einen Aktionstag im Jahr nicht lösen", betonte die Kommission. Das Format solle beibehalten, aber zu einem "zeitgemäßen Zukunftstag" weiterentwickelt werden.