München (epd). Vier Talente erhalten den bayerischen Kunstförderpreis 2026 in der Sparte Bildende Kunst. Die Auszeichnungen gehen an Philipp-Emanuel Eyrich aus Nürnberg, Thanh Vi Pham Nguyen aus Neufahrn und Songxing Wang aus München. Den Spezialpreis, der heuer dem Thema Soundart gewidmet ist, erhält Lea Manoussakis di-Bona aus München, wie Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Freitag mitteilte. Der Preis ist mit jeweils 7.000 Euro dotiert.

"Junge Kunst bringt Bewegung in unseren Kulturstaat", sagte Blume. Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigten mit ihren Arbeiten, "wie viel kreative Energie und Experimentierfreude in der jungen Bildenden Kunst Bayerns steckt". Die Preisverleihung findet am 12. November im Vorfeld des Bayerischen Kunstpreises im Bergson Kunstkraftwerk in München statt. Im Januar werden die prämierten Arbeiten in den Galerieräumen des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler München und Oberbayern in München präsentiert.

Seit 1965 verleiht der Freistaat jährlich Kunstförderpreise in den Sparten Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Tanz sowie Literatur. Für Ensembles ist der Preis mit bis zu 12.000 Euro dotiert.