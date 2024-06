München (epd). Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp will in seiner Kirche über eine Frauenquote reden. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk am (BR) am Sonntagmorgen in der Sendung "Glauben Zweifeln Leben" sagte Kopp zur Quote, "ich finde das einen interessanten Gedanken". Die Organisation Kirche brauche "die Intelligenz von allen, es geht nur gemeinsam".

In den vergangenen Tagen war in der Landeskirche eine Debatte über die Besetzung von Leitungsämtern mit Frauen wieder aufgeflammt, nachdem der Posten des Regionalbischofs von Bayreuth an den Nürnberger Dekan Jonas Schiller vergeben worden war. Kopp betonte in dem Gespräch, in der Landeskirche gebe es auf mittlerer Ebene schon "unglaublich viele Frauen, die Verantwortung auch in Leitungsfunktionen übernehmen". Die Diskussion habe sich nun auf die Zusammensetzung des Landeskirchenrats fokussiert. "Auch dort möglichst Gleichstellung zu haben, ist ein wichtiges Thema auch für den Berufungsausschuss", sagte der Landesbischof.

Oft seien Frauen nicht bereit, sich auf exponierten Stellen zu bewerben. Er erlebe, "dass Frauen sehr klug überlegen, wie viel mute ich mir zu, wie viel Öffentlichkeit habe ich und wie kann ich ein gutes Gleichgewicht bekommen", sagte Kopp. Er werbe dafür, "dass wir gut darauf schauen, dass auch das Private Platz hat, denn das Leben ist mehr als Arbeiten".

Es gebe in der Kirche bereits Jobsharing-Angebote, auch auf höheren Ebenen. Bis vor zwei Jahren habe es sogar Stellenteiler im Landeskirchenrat gegeben. "Wir haben da viele Programme gemacht, aber man kann immer darüber reden, da systematischer vorzugehen".

Der designierte Bayreuther Regionalbischof Jonas Schiller hatte am Freitag überraschend mitgeteilt, dass er aus "privaten Gründen" die Stelle nicht antreten wolle. Zu den Gründen wollte sich Kopp im Gespräch mit dem BR nicht äußern. Bei der Suche nach einem neuen Nachfolger oder einer Nachfolgerin für die Bayreuther Regionalbischöfin setze er sich für eine bestmögliche Besetzung ein. "Ich würde mich super freuen, wenn wir eine Frau dort hinbekommen", so Kopp.

Der Landesbischof plädierte dafür, sich des Themas Macht in der Kirche anzunehmen. Die Frage, wo Macht ausgeübt werde, sei auch einer der wichtigsten Punkte in den Ergebnissen ForuM-Studie über sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche gewesen.