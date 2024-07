München (epd). Die Kliniken in Aschaffenburg-Alzenau, Eichstätt und Kempten haben den diesjährigen Bayerischen Organspendepreis erhalten. Mitarbeitende aus den drei Krankenhäusern seien für ihren besonderen Einsatz für die Organspende geehrt worden, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Preisverleihung fand in der Münchner Residenz statt, die Auszeichnungen übergab Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU).

Der Bayerische Ehrenpreis zur Förderung der Organspende ging an Matthias Anthuber, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum Augsburg. Die Preisverleihung fand im Rahmen einer Tagung mit der Geschäftsführenden Ärztin für Bayern der Deutschen Stiftung Organtransplantation, Jutta Weiss, statt. Die Tagung hatte das Schwerpunktthema "Ältere Organspender".