München (epd). Der Bayerische Realschullehrerverband (brlv) ist neues Mitglied der Bayern-Allianz gegen Desinformation des Digital- und des Innenministeriums. Mit seiner tiefen gesellschaftlichen Verankerung leiste der brlv einen wichtigen Beitrag, teilte dieser am Freitag mit. "Über unsere Strukturen, Netzwerke und Bildungsangebote erreichen wir Realschullehrkräfte in ganz Bayern und wirken als Multiplikator für digitale Resilienz und demokratische Debattenkultur", hieß es.

Die digitale Transformation eröffne der Bildung vielfältige Möglichkeiten, sagte der brlv-Vorsitzende Ulrich Babl. Gleichzeitig erfordere sie einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Risiken und Herausforderungen, die sich aus der Verbreitung von Desinformation und Fake News vor allem über Social Media ergeben. "Der Bayerische Realschullehrerverband sieht es als zentrale Aufgabe an, Medien- und KI-Kompetenz nachhaltig zu fördern, sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei Lehrkräften."

Die Bayern-Allianz wurde im Frühjahr 2024 gegründet und vereint Partner aus der Tech-Branche, dem staatlichen und kommunalen Bereich, den Medien und der Zivilgesellschaft.