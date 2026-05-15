Greding (epd). Anlässlich des Jahrestages des Grundgesetzes (23. Mai) veranstalten das Bayerische Bündnis für Toleranz, der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und die Stadt am 21. Mai einen Aktionsabend in Greding. Ziel sei es, laut der Organisatoren, das Miteinander der Menschen zu stärken und unterschiedlichen Perspektiven Raum zu geben. Nach einem Empfang für geladene Gäste und einer Podiumsdiskussion zum "Zusammenhalt in herausfordernden Zeiten" lade ein "vielfältiges Programm mit Impulsen, Musik und einem bunten Fest" auf den Marktplatz ein.

Mit dem Aktionsabend möchten die Veranstalter "die im Grundgesetz verankerten Werte, insbesondere die Unantastbarkeit der Menschenwürde, im Alltag erfahrbar" machen, heißt es weiter. Das 2005 gegründete Bayerische Bündnis für Toleranz ist nach eigenen Angaben mit 108 Partnerinnen und Partnern Bayerns größtes Netzwerk aus staatlichen, zivilgesellschaftlichen und religionsgemeinschaftlichen Akteuren gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus. Die Veranstaltung in Greding knüpfe an diese inhaltliche Ausrichtung an und verbinde sie mit regionalem Engagement vor Ort.