Bad Alexandersbad, München (epd). Das Bayerische Bündnis für Toleranz hat alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland aufgerufen, bei der Europawahl am 9. Juni wählen zu gehen und für eine demokratische Partei zu stimmen. "Angesichts von Kriegen und Krisen um uns herum geht es bei dieser Wahl um nichts weniger als um die Zukunft der Freiheit unseres Kontinents", sagte Landesbischof Christian Kopp, Sprecher des Bündnisses, laut Mitteilung am Montag. Insgesamt sind den Angaben zufolge vom 6. bis 9. Juni über 370 Millionen Bürgerinnen und Bürger der 27 EU-Mitgliedsstaaten dazu aufgerufen, ihre Stimmen bei der Europawahl abzugeben.

Das Bündnis warnte vor den "Gefahren, die von nationalistischen, rassistischen, antidemokratischen und rechtsstaatsfeindlichen Bewegungen ausgehen, die in vielen Teilen Europas Zulauf erhalten". "In der großen Familie der Europäischen Union ist die Demokratie heute wichtiger denn je. Sie entscheiden mit Ihrer Stimme, in was für einem Europa, in was für einer Welt wir morgen leben wollen", sagte Kopp weiter.

Das 2005 gegründete Bayerische Bündnis für Toleranz versteht sich als Schnittstelle zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Mit seinen über 90 Mitgliedsorganisationen und -institutionen aus Politik, Wirtschaft, Bildung und anderen gesellschaftlichen Bereichen gilt die Initiative heute nach eigenen Angaben als größtes bayernweites Netzwerk gegen Rechtsextremismus und Rassismus.