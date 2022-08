Evangelische Morgenfeier

Predigt: Liebe Dich selbst und es ist egal, wen Du heiratest!

Selbstliebe wird uns so oft empfohlen, aber was bedeutet sie in der Praxis? Und wo ist die Grenze zum Egoismus überschritten? Pfarrerin Sabrina Wilkenshof geht diesen Fragen in ihrer Predigt nach.