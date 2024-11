München (epd). Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention wird mit dem Programm "Pflege im sozialen Nahraum - PflegesoNah" im Jahr 2024 bayernweit 26 Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt rund 73,4 Millionen Euro gefördert haben. Damit trage man zu einer modernen und zukunftsfähigen pflegerischen Versorgungsstruktur bei, sagte Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach (CSU) am Sonntag laut Mitteilung.

Gefördert würden zum Beispiel Pflegeplätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften sowie in Tagespflege-, Dauerpflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. "In den vergangenen vier Jahren konnten wir mit knapp 270 Millionen Euro rund 5.600 Pflegeplätze fördern", sagte Gerlach. In diesem Jahr folgten weitere 1.450 geförderte Pflegeplätze.