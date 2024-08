München (epd). Aktuell leben in Bayern rund 270.000 Menschen mit Demenz. Bis ins Jahr 2040 werde diese Zahl voraussichtlich auf 380.000 steigen, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Anlass ist die Bayerische Demenzwoche, die am 20. September beginnt. Dafür seien mehr als 1.100 Veranstaltungen und Aktionen geplant, etwa Infoveranstaltungen, demenzsensibel gestaltete kulturelle Events, Workshops und Podiumsdiskussionen.