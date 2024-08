Freising, Regensburg (epd). Das Haus der Bayerischen Geschichte lockt große und kleine Besucher mit einem Ferienprogramm in seine Ausstellungen in Freising und Regensburg. Schmankerl seien dabei Führungen mit dem Bären "Tassi" durch die bayerische Landesausstellung "Tassilo, Korbinian und der Bär - Bayern im frühen Mittelalter" und das Bärenfest am 7. und 8. September in Freising, teilte das Haus der Bayerischen Geschichte am Donnerstag mit.

Das Diözesanmuseum in Freising biete an beiden Tagen besondere Führungen durch seine Schausammlung, eine Lichtinstallation von James Turrell und die Sonderausstellung "724. Männer Macht Geschichte" an. Die Angebote seien wetterunabhängig und kostenfrei, hieß es.

In Regensburg erwartet die Besucher laut Mitteilung die neue Fotoausstellung "Menschen im Bayerischen Wald 1900-1950" sowie die neue Bayernausstellung "Ois anders: Großprojekte in Bayern 1945-2020".

Speziell für Kinder von 8 bis 12 Jahren sei das Lego-Bauprojekt "Dein Regensburg der Zukunft" am 3. und 4. September gedacht, heißt es weiter. Dabei werde gezeigt, wie sich Regensburgs Altstadt seit 1945 verändert hat. Im Anschluss seien die Kinder als Baumeister gefordert bei "Bau dein smartes Regensburg". Dazu sei eine Anmeldung erforderlich.