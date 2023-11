München, Berlin (epd). Die Menschen in Bayern gehören zwar immer noch zu den zufriedensten in ganz Deutschland - im am Donnerstag veröffentlichten "SKL Glücksatlas 2023" rutschten die Bayern allerdings auf den dritten Platz. Sie gaben ihre Lebenszufriedenheit in der Langzeitbefragung mit 7,09 Punkten auf einer Skala von null bis zehn an. Vergangenes Jahr hatten die Bayern noch Platz zwei belegt.

Die zufriedensten Menschen Deutschlands leben laut Glücksatlas in Schleswig-Holstein. Sie gaben ihre Lebenszufriedenheit mit 7,21 Punkten an. Das nördlichste deutsche Bundesland verteidigte damit seinen seit Jahren eingenommenen Spitzenplatz. Auf den weiteren Plätzen folgen nach den Worten von Professor Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg die Länder Hamburg (7,11 Punkte), Hessen (7,06) und Nordrhein-Westfalen (7,0). Am unteren Ende finden sich Berlin (6,62), das Saarland (6,21) und Mecklenburg-Vorpommern (6,19). Das bestplatzierte ostdeutsche Bundesland ist Sachsen-Anhalt auf Platz sechs (6,95 Punkte).

Insgesamt sei die Erholung der Lebenszufriedenheit nach der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nur schleppend vorangegangen, sagte der Leiter des Forschungszentrums Generationenverträge der Universität Freiburg und wissenschaftliche Glücksatlas-Leiter. Corona hatte in der Langzeitbefragung für ein Allzeittief gesorgt. Im vergangenen Jahr ging es wieder nach oben, zuletzt aber nur noch leicht, sagte Raffelhüschen.

Für den "SKL Glücksatlas 2023" wurden in elf monatlichen Befragungen von August 2022 bis Juni 2023 insgesamt 11.425 Personen ab 16 Jahren mündlich befragt. Außerdem wurden zur Ermittlung der Lebenszufriedenheiten in einzelnen Bereichen wie Arbeit, Einkommen, Familie und Gesundheit weitere rund 3.100 mündliche Interviews durchgeführt.