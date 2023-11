München (epd). Bayern will den Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen konsequent fortsetzen. "Mit dem gemeinsamen bayerischen Aktionsplan gegen Antibiotikaresistenzen unter Federführung des Gesundheitsministeriums bündelt der Freistaat erfolgreich seine Kräfte", sagte die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) am Samstag in München zum Start der weltweiten Aktionswoche der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Man arbeite eng mit den Staatsministerien für Umwelt und Verbraucherschutz, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie für Wissenschaft und Kunst zusammen, sagte Gerlach. An den im Aktionsplan festgelegten Handlungsfeldern beteiligten sich auch diverse Netzwerke, wie Universitäten, Kliniken, Verbände und Vereinigungen aus Human- und Tiermedizin.

Gerlach warb für einen verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika: "Denn jeder Antibiotika-Einsatz kann Resistenzen fördern und muss daher auf das notwendige Maß reduziert werden." Die WHO schätzt, dass weltweit jährlich 1,3 Millionen Todesfälle auf Infektionen mit resistenten Bakterien zurückgehen.