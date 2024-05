München (epd). Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Mittwoch den Aktionsmonat der Bayerischen Polizei für mehr Radverkehrssicherheit eröffnet. Im gesamten Mai werde es verstärkt Verkehrskontrollen geben, kündigte Herrmann laut einer Pressemitteilung seines Ministeriums an. "Dabei sind auch die Radlstreifen der Bayerischen Polizei im Einsatz, uniformiert und zivil." Bayernweit seien bereits mehr als 800 Polizistinnen und Polizisten auf Fahrradstreife.

"In unserem Aktionsmonat haben wir Radlfahrer sowie Auto- und Lkw-Fahrer gleichsam im Blick", erläuterte der Minister. "Wenn sich alle gemeinsam an die Regeln halten würden, könnten viele und vor allem schwere Verkehrsunfälle verhindert werden." Flankiert werden die Kontrollen von Infoständen der Bayerischen Polizei an beliebten Radlstrecken. Die Radverkehrssicherheit sei außerdem ein wichtiger Schwerpunkt im Verkehrssicherheitsprogramm 2030 "Bayern mobil - sicher ans Ziel".

Die Zahl der Radunfälle mit schweren Folgen sei trotz vieler polizeilicher und straßenbaulicher Maßnahmen in den vergangenen Jahren gestiegen. 2023 seien 85 Radfahrer bei Unfällen getötet worden (2022: 84). Das sei der höchste Stand seit 2009 (97). Bis Ende Februar 2024 sei die Zahl der Radunfälle im Freistaat gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur leicht um 0,4 Prozent auf 1.301 zurückgegangen. Die Zahl der verletzten Radlfahrer ging um 2,6 Prozent auf 1.115 zurück. Sieben Radlfahrer seien bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen (Vorjahreszeitraum: 6).

Herrmann kündigte an, die Anstrengungen für noch sichereres Radlfahren weiter zu verstärken. "Mit dem Bayerischen Radgesetz, das am 1. August 2023 in Kraft getreten ist, sollen gemeinsam mit den Kommunen 1.500 Kilometer neue Radwege bis 2030 entstehen." Auch das diesjährige Verkehrssicherheitsgewinnspiel stehe unter dem Motto "Sicher unterwegs mit dem Fahrrad". Dort gebe es zahlreiche Tipps und Hinweise für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Auf den Social-Media-Kanälen des bayerischen Innenministeriums gebe es regelmäßig aktuelle Beiträge zur Radverkehrssicherheit.