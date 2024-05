München (epd). Das bayerische Gesundheitsministerium startet am 2. Mai ein Förderprogramm zur Unterstützung kleinerer Krankenhäuser im ländlichen Raum. Insgesamt nehme das Ministerium über einen Zeitraum von fünf Jahren (2024 bis 2028) rund 100 Millionen Euro in die Hand, teilte dieses am Mittwoch mit. "Gerade kleinere Krankenhäuser spielen bei der medizinischen Versorgung in der Fläche eine wesentliche Rolle. Gleichzeitig sind sie von den sich abzeichnenden Strukturveränderungen durch die Krankenhausreform des Bundes ganz besonders betroffen", sagte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU)

Mit dem Förderprogramm wolle man die kleineren Krankenhäuser im ländlichen Raum dabei unterstützen, notwendige Anpassungsmaßnahmen zu definieren und umzusetzen. Gefördert werden sowohl Strukturgutachten und Umsetzungskonzepte als auch konkrete bauliche Anpassungsmaßnahmen. Anträge können demnach ab sofort beim Bayerischen Landesamt für Pflege (LfP) gestellt werden.