München (epd). Auch in diesem Jahr verteilen das Kultusministerium, die Verkehrswacht und die Krankenkasse AOK Bayern reflektierende Warnwesten an alle Schulanfänger im Freistaat. Mit der Aktion "Sicherheit durch Sichtbarkeit" sollen die rund 127.000 Erstklässler, die im September ihre Grundschulzeit beginnen, für den Autoverkehr deutlich sichtbar gemacht werden, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Montag laut Mitteilung seines Ministeriums. Der Schulweg sei häufig nicht ungefährlich und brauche daher besonderes Augenmerk.

Neben den reflektierenden Überwürfen kamen zuletzt rund 27.000 Schulweghelferinnen und -helfer zum Einsatz. Außerdem sei wichtig, dass Eltern den Schulweg mit ihren Kindern übten. Helle Bekleidung mit reflektierenden Materialien und der Sicherheitsüberwurf könne dazu beitragen, dass das Kind von Weitem gut zu sehen ist. Und auch die Verkehrserziehung an bayerischen Schulen habe einen hohen Stellenwert und sei in den Fachlehrplänen der Grundschule und als fächerübergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel in allen Schularten fest verankert.