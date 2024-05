Bayreuth (epd). Am Samstag um 11 Uhr sticht der Bayreuther Dekan Jürgen Hacker das erste Fass von dem eigens zur Kirchenvorstandswahl gebrauten Bier "Kreuzlas Bräu" an. Im Anschluss laden Ehren- und Hauptamtliche der evangelischen Kirche ein zum Gespräch und einer Kostprobe, teilte der Dekanatsbezirk Bayreuth-Bad Berneck mit. An dem Stand vor der Bayreuther Spitalkirche werde nicht nur über die Kirchenvorstandswahl im Herbst 2024 informiert, es gehe auch darum, mit den Menschen in der Stadt darüber ins Gespräch zu kommen, was sie aktuell im Hinblick auf die evangelische Kirche beschäftigt.

"Wir haben festgestellt: So viele Kirchenvorstandssitzungen enden bei lockeren Gesprächen über Gott und die Welt, gerne auch bei einem Bier in einer Wirtschaft der Wahl", heißt es in der Mitteilung weiter. Das Kreuzlas aus der Glenk Brauerei in der Bayreuther Altstadt stehe für einen verantwortlichen Genuss in Gemeinschaft, für oberfränkisch-erdverbundene Lebensart "und ein wenig erinnert auch der Prozess des Brauens an das Werden und Reifen mancher Beschlüsse im Kirchenvorstand". Das besondere Bier werde demnächst auch in Bayreuther Kneipen erhältlich sein.

Der Name des Bieres könne mehrfach gedeutet werden - einmal natürlich als "Kräuzla machen" bei der Wahl, sinnbildlich aber auch für den christlichen Glauben. "Stimm für deine Kirche der Zukunft" steht auf dem Etikett, das vom Bayreuther Künstler Matthias Ose entworfen wurde.