Landshut (epd). Unter dem Motto "Zusammen geht es besser" wird der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm vom 21. bis 22. Juli den Dekanatsbezirk Landshut besuchen. Er wolle sich viel Zeit für Gespräche und Begegnungen nehmen, teilte die Landshuter evangelische Dekanin Nina Lubomierski am Montag mit. Nach einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Landshut steht am 21. Juli auch eine Begegnung mit ukrainischen Flüchtlingen auf dem Programm.

Zurzeit lebten elf Menschen aus der Ukraine in der ehemaligen Dekanswohnung neben der Christuskirche in Landshut. Ein Helferkreis der Kirchengemeinde unterstütze die Gäste. Unter anderem wird dem Landesbischof auch das neue Bauvorhaben "Evangelisches Zentrum Landshut" vorgestellt. Festlich abrunden soll den Besuchstag ein Gottesdienst um 19 Uhr in der Christuskirche, bei dem der Landesbischof die Predigt hält.

Am 22. Juli besucht Bedford-Strohm laut Mitteilung die BMW-Stadt Dingolfing. In Gesprächen mit Vertretern der Kommune, der Diakonie und der örtlichen Kirchengemeinde werde Bedford-Strohm sich über den gemeinsamen Bau einer Kita informieren. Im Dekanatsbezirk Landshut leben rund 26.500 evangelische Christinnen und Christen in elf Kirchengemeinden.