Würzburg (epd). Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat sich bei den rund 150.000 ehrenamtlich Engagierten in der evangelischen Kirche im Freistaat bedankt: "Ohne das Ehrenamt wäre unsere Kirche nichts", sagte Bedford-Strohm in einem am Donnerstag bei Facebook veröffentlichten Videobeitrag: "Nur durch das unermüdliche Engagement dieser Menschen sind wir eine lebendige Kirche." Das kurze Video zeigt den Landesbischof während seiner Anreise zu einem Dekanatsbesuch in Würzburg, wo er sich auch an der Aktion "#dankezettel" beteiligen will.

Bedford-Strohm lobte die #"dankezettel"-Aktion, mit der sieben evangelische Dekanate rund um das Erntedankfest (2. Oktober) in den Sozialen Medien Aufmerksamkeit erzeugen wollen. Bei der Aktion sind Menschen aufgerufen, zwischen dem 26. September und 9. Oktober auf den Sozialen Medien unter dem Hashtag #dankezettel etwas zu zeigen, wofür er oder sie dankbar ist. Auch ohne Internet kann man teilnehmen, etwa indem man Post-Its auch an Orten verteilen, wo es Menschen direkt sehen. Bedford-Strohm etwa will eine Postkarte mit "Danke!"-Schriftzug aushängen.

An der Aktion beteiligen sich die evangelischen Dekanate Ansbach, Fürth, Nürnberg, Schwabach, Schweinfurt, Weiden und Würzburg.