München (epd). Der scheidende bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wird zukünftig in Mecklenburg-Vorpommern leben. Es sei "tatsächlich so, dass sich unser Lebensschwerpunkt nach Mecklenburg verschieben wird", sagte Bedford-Strohm in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagsausgabe). Dort habe er in einem "Tiny House" auf einem "familiär verbundenen Ferienhof" sämtliche Urlaube mit der Familie verbracht. "Wir waren dort immer wunschlos glücklich."

"Wir haben das Gefühl, wir brauchen all die vielen Dinge, die wir in unserer größeren Wohnung hatten, nicht zum Leben", sagte Bedford-Strohm weiter. Deshalb habe man vieles weggegeben. Ein Zimmer würden sie jedoch in München behalten, als Basis. Er habe auch bereits ein paar Termine für nächstes Jahr in Bayern angenommen. Am Sonntag (29. Oktober) wird Bedford-Strohm als bisheriger Landesbischof in einem Gottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche offiziell entpflichtet und verabschiedet.