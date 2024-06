Bamberg (epd). Der frühere bayerische Landesbischof und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, kehrt für einen Gottesdienst an seine frühere Wirkungsstätte zurück: Im Rahmen des Projekts "Eine Uni - ein Buch" findet kommenden Mittwoch (26. Juni) um 19 Uhr ein Gottesdienst in der Bamberger Erlöserkirche statt, wie die Evangelische Studierendengemeinde Bamberg am Donnerstag mitteilte. Bedford-Strohm wird in dem Gottesdienst den Fragen nachgehen, ob Demokratie und Religion Gegensätze sind, einander befruchten, oder auch, was die Religion von der Demokratie lernen kann? Die Liturgie gestaltet Studierendenpfarrer Thomas Braun. Eingeladen zu diesem Gottesdienst sind alle, nicht nur Studierende, teilte die Studierendengemeinde weiter mit.