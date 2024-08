Ulm (epd). Eine 18-jährige Bedienung hat Zechpreller vom Ulmer Weinfest bis zum Bahnhof verfolgt und dort auf dem Bahnsteig ihr Geld kassiert. Der Vorfall habe sich am Samstagabend kurz vor 22 Uhr ereignet, teilte das Polizeipräsidium Ulm am Sonntag mit. Eine trinkfeste Personengruppe habe ihren ausgiebigen Konsum bereits bezahlt gehabt, aber nach dem Bezahlen nochmals Nachschub bestellt. Als die Bedienung später die Nachbestellung abkassieren wollte, seien die Gäste verschwunden gewesen.

Die Bedienung habe eigene Ermittlungen aufgenommen und in der Nachbarschaft sitzende Gäste befragt. So habe sie erfahren, dass die Gruppe am Bahnhof einen Zug in Richtung Bad Saulgau erreichen wolle. Sie habe sich sofort vom Münsterplatz auf den Bahnsteig an Gleis 6 begeben und dort die Gäste wieder getroffen. Diesen fiel es laut Polizeimitteilung "wie Schuppen von den Augen": Ihre Zeche war nicht beglichen.

Vor der Bedienung und einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte versicherten die Gäste, dass sie das Bezahlen im Weindunst tatsächlich vergessen hätten. "In Anbetracht der Höhe der Gesamtkonsumation", so die Polizei, sei diese Aussage als glaubhaft zu bewerten. Die Bedienung habe umgehend die fälligen 66 Euro und ein üppiges Trinkgeld erhalten. Nachdem alle zufrieden gewesen seien, sei die Polizeistreife ohne weitere Ermittlungen wieder abgerückt.