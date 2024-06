München (epd). Zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft (EM) feiern Christen in München einen ökumenischen Gottesdienst. Unter dem Motto "United" findet der am Freitag, 14. Juni, um 11 Uhr in der Kirche St. Michael statt, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bischofskonferenz (DKB) und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am Dienstag.

Mit dem Gottesdienst wollten die Kirchen "Gottes Schutz und Segen" für die Mitwirkenden und Gäste, für die Mannschaften, die Organisations- und Sicherheitskräfte, Volunteers, Fans und Besucherinnen und Besucher erbitten, sagte der Sportbeauftragten des Rates der EKD, Präses Thorsten Latzel. Das Motto 'United' sei Ausdruck dafür, dass die Fußball-Europameisterschaft Menschen aus vielen Ländern im Geist der Gemeinsamkeit und Fairness zusammenbringe.

Der Sportbischof der DKB, Bischof Stefan Oster (Passau), betonte, ein ökumenischer Gottesdienst sei für ein solches sportliches Ereignis "ein schöner Moment".