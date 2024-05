München, Stuttgart (epd). Holger Kiesel, der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung hat Wahlhilfe-Videos für die Europawahl veröffentlicht. Die Videos erklären die Wahlen am 9. Juni in einfacher Sprache und Deutscher Gebärdensprache. Sie seien in Kooperation mit der Landes-Behindertenbeauftragten aus Baden-Württemberg, Simone Fischer, sowie mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg entstanden, sagte Fischer am Dienstag in Stuttgart.

Die Erklärvideos in Leichter Sprache mit Untertiteln, Audiodeskription und Deutscher Gebärdensprache sind auf den YouTube-Kanälen der Landesbeauftragten zu finden. Es gibt Videos zu den Themen "Was ist Europa?", Briefwahl und Wahlraum. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg bietet auf ihrer Website gedruckte Wahlhilfen in Leichter Sprache zur Kommunalwahl und Europawahl an.

Umfragen zufolge, so Fischer, sei das Interesse an Politik unter Menschen mit Behinderungen größer als das von Menschen ohne Behinderungen. Dennoch sei der Anteil derer, die wählen gehen, etwas geringer als bei Menschen ohne Behinderungen. Informationen zur Wahl müssten ebenso wie das Wahlverfahren barrierefrei sein.