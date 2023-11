München (epd). Die Benefizaktion "Sternstunden" hat seit ihrer Gründung 1993 insgesamt 372 Millionen Euro an Spenden eingesammelt. Mit dem Geld seien 3.849 Kinder-Hilfsprojekte unterstützt worden, sagte die Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, am Mittwoch bei einem Pressegespräch zum 30. Geburtstag der Benefizaktion. Das sei eine "großartige Bilanz". Rund die Hälfe der unterstützten Einrichtungen befänden sich in Deutschland, davon 90 Prozent in Bayern.

"Sternstunden" wurde 1993 vom damaligen Chef der Programmplanung im Bayerischen Fernsehen, Thomas Jansing, gegründet, der heute Vorstandsvorsitzender des Vereins ist. Anlass zur Gründung sei der Jugoslawien-Krieg gewesen. Gefördert würden Hilfsprojekte im Ausland, aber auch im Inland. Man habe immer kranke, behinderte oder von sozialer Not bedrohte Kinder unterstützen wollen. So habe "Sternstunden" etwa dazu beigetragen, Krankheiten wie Mukoviszidose oder Rheuma bei Kindern bekannt zu machen, sagte Jansing.

Bei dem Pressegespräch wurde auch die Neuauflage des Songs "(Ich wünsch dir) Sternstunden" vorgestellt. Geschrieben wurde er 2018 von den Bayern3-Moderatoren Sebastian Winkler und Sascha Seelemann. Die Neuauflage steht ab Freitag (17. November) im Internet zum Download bereit, der Erlös kommt "Sternstunden" zugute.

Der diesjährige "Sternstunden"-Tag findet am 15. Dezember statt. Den ganzen Tag über berichtet der BR wieder über die Benefizaktion, liefert mehr als 50 Stunden Programm und ruft zu Spenden auf. Am Abend gibt es in Nürnberg eine große Spendengala mit Prominenten.