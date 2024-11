München, Bayreuth (epd). Das Besetzungsverfahren für die Regionalbischofsstelle in Bayreuth ist noch nicht abgeschlossen. Zwar hatte die Bewerbungsfrist bereits vor mehr als eineinhalb Monaten am 21. September geendet, doch noch sei das Besetzungsverfahren nicht abgeschlossen, teilte eine Sprecherin der bayerischen Landeskirche dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage mit. Aus "dem laufenden Verfahren" gebe man keine Informationen an die Öffentlichkeit. Deshalb könnten auch Fragen zur Zahl der Bewerberinnen und Bewerber oder zum Verhältnis Mann/Frau unter den Bewerbungen nicht beantwortet werden.

Die Regionalbischofsstelle in Bayreuth war in der September-Ausgabe des landeskirchlichen "Amtsblatts" bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben worden, nachdem die erste Besetzung gescheitert war. Ende Juni hatte die Landeskirche die Besetzung der Stelle mit dem Nürnberger Dekan Jonas Schiller öffentlich gemacht, dieser zog einen Tag nach der Bekanntgabe aber wieder zurück - aus persönlichen Gründen. Das komplizierte Besetzungsverfahren für die Stelle musste daraufhin komplett neu gestartet werden. Die Wahl Schillers hatte damals auch eine Debatte um den Frauenanteil in kirchlichen Leitungspositionen losgetreten.

Die Oberkirchenrätin beziehungsweise der Oberkirchenrat im Kirchenkreis Bayreuth ist zum einen Mitglied im Landeskirchenrat - also einem der vier Organe der Kirchenleitung - und zum anderen Regionalbischöfin beziehungsweise Regionalbischof im Kirchenkreis Bayreuth ist. Dafür sucht die Kirche laut Ausschreibung eine "teamfähige, inspirierende Führungspersönlichkeit", die auf Leitungsebene die "gesamtkirchlichen Aufbrüche mitgestaltet" und im eigenen Kirchenkreis diese Transformationsprozesse "transparent, aktiv und motivierend" kommuniziert. Begonnene Veränderungen sollen "stringent weitergeführt werden".

Zu diesen begonnenen Veränderungsprozessen gehört auch, dass der Kirchenkreis Bayreuth in seiner jetzigen Form die zehnjährige Amtszeit (eine Verlängerung um fünf weitere Jahre ist möglich) nicht überdauern wird. Durch sinkende Mitgliedszahlen und knapper werdende Finanzmittel strafft die bayerische Landeskirche seit Jahren schon ihre Strukturen - dazu gehören neben Fusionen von Dekanatsbezirken im ganzen Land auch die Reduzierung der Kirchenkreise von derzeit sechs auf künftig höchstens vier. Die bisherige Regionalbischöfin in Bayreuth, Dorothea Greiner, ist seit dem 31. Oktober im Ruhestand.