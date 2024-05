Ulm (epd). Sehr sportlich ist die Wiedereröffnung einer hohen Besucherplattform im Hauptturm des Ulmer Münsters am Dienstag über die Bühne gegangen. In einem Turmlauf rannten elf Sportlerinnen und Sportler des Einsteinmarathon-Teams auf die Plattform in 102 Meter Höhe, die am Mittwoch (1. Mai) wieder für Besucher geöffnet wird.

Die ersten Läufer benötigten für die rund 550 Stufen bis zur Plattform rund sechs Minuten. Wegen Sanierungsarbeiten war in den vergangenen Jahren nur der Zugang auf die Turmstube auf 70 Meter des Münsterturms möglich, der mit einer Gesamthöhe von 161,50 Meter der höchste Kirchturm der Welt ist.

Bei der Wiedereröffnungsfeier am Fuße des Münsters berichtete Münsterbauhütten-Chefin Heidi Vormann von dem großen Aufwand der Sanierungsarbeiten, bei denen auch Aspekte des Denkmalschutzes berücksichtigt werden müssen. Neben dem Ausbau von schadhaften Treppenstufen sei auch ein Handlauf installiert worden, der insbesondere älteren Menschen den Aufstieg erleichtern könne. Als nächstes Projekt stehe die Sanierung der dritten und vierten Treppe an. Dieser Abschnitt verläuft spektakulär als eigener Turm mitten im Turm.

Allerdings wird es Münsterdekan Torsten Krannich zufolge noch zwei bis drei Jahre dauern, bis auch die höchste Besucherplattform auf 143 Meter Höhe wieder bestiegen werden kann. Und selbst dann sei wegen der umfassenden Bestimmungen des Brandschutzes nur ein begrenzter Zugang möglich - etwa mit Führungen oder zu besonderen Besuchszeiten.

Der Hauptturm des Ulmer Münsters wurde erst 1890 in seiner jetzigen Höhe vollendet. Rund 100.000 Menschen nehmen jährlich den beschwerlichen Weg in die Höhe auf der engen Wendeltreppe auf sich. In die Kirche selbst, die aus dem 14. Jahrhundert stammt, kommen im Jahr über eine Million Besucherinnen und Besucher zu Besichtigungen oder zu Gottesdiensten und Andacht.