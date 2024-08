Straubing (epd). Die aktuell große Hitze in Bayern hält offenbar viele Menschen vom Besuch des Straubinger Gäubodenfestes ab. Übereinstimmend hätten die Festwirte berichtet, dass derzeit weniger Besucher in den Festzelten sitzen als in den vergangenen Jahren, teilte das Studio Regensburg des Bayerischen Rundfunks (BR) am Montag mit.

Wirtesprecher Martin Lechner sagte dem BR: "Es könnte mehr sein." Vor allem die auswärtigen Besucher blieben aus. "Sie fahren wegen der Hitze gar nicht erst los." Gut besetzt seien vor allem die im Schatten liegenden Freisitze der Festzelte. Nach BR-Angaben waren am Montagmittag nur rund ein Drittel der Sitzplätze in den Festzelten belegt.

In Straubing liegen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst aktuell bei um die 30 Grad. Das Gäubodenvolksfest, das mit rund 1,4 Millionen Besuchern zu den größten Volksfesten im Freistaat nach dem Münchner Oktoberfest zählt, dauert noch bis kommenden Montag (19. August).