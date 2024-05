Nürnberg (epd). Eine mittelalterliche Prachtbibel und eine Koranhandschrift stehen im Mittelpunkt einer Sonderführung im Bibel Museum Bayern in Nürnberg am Samstag, 18. Mai (15 Uhr). Anlässlich des Internationalen Museumstags am darauffolgenden Sonntag, 19. Mai, stellen die Islamwissenschaftlerin Sabina Pintol und Heiko Quinkler aus dem Bibelmuseum dar, was die goldene Bilderpracht der Gumbertus-Bibel aus Ansbach mit dem Koran verbindet, teilte das Bibel Museum am Dienstag mit. Titel der Führung ist "Ansbach und das osmanische Reich". Die beiden Experten beantworten die Frage, wie Muslime und Christen jeweils ihre Heilige Schrift verstehen und welche Konsequenzen sich daraus für den interreligiösen Dialog ergeben.

Am 19. Mai öffnen weltweit viele Museen ihre Türen bei freiem Eintritt. Zu ihnen gehört auch das Bibel Museum Bayern im Lorenzer Hof. Die Sonderführung am Samstag ist ebenfalls kostenlos.