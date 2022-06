München, Regensburg, Würzburg (epd). Die US-amerikanische Bibelwissenschaftlerin Amy-Jill Levine ist in diesem Juli in Bayern als Vortragsreisende unterwegs. Sie wird das Buch "Understanding Jesus Means Understanding Judaism" an verschiedenen Orten vorstellen und mit Mitarbeitern an der deutschen Übersetzung wichtige Textbeobachtungen diskutieren, teilten die Veranstalter mit. Der deutsche Titel des Buchs lautet "Das neue Testament - jüdisch erklärt".

Die deutsche Ausgabe ist bereits im Oktober 2021 erschienen, das Original zuvor in den USA. 84 jüdische Wissenschaftler haben daran mitgearbeitet. Sie erläutern die Person Jesus und das urchristliche Schriftgut aus der jüdischen Tradition heraus. Dieser Zugang erschließt Christen den eigenen Religionsstifter aus dem jüdischen Kontext und zeigt Jüdinnen und Juden, dass die heiligen Texte des Christentums mehr mit ihrer eigenen Religion zu tun haben, als sie denken.

Die Vorträge in englischer Sprache finden am 13. Juli in der Würzburger Neubaukirche, am 14. Juli im Nürnberger Haus eckstein, am 15. Juli im Evangelischen Forum München sowie am 17. Juli im Diözesanzentrum Regensburg und am 19. Juli noch einmal in München in der Volkshochschule statt.