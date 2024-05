Nürnberg (epd). Mit einem Boten, der mit einer historischen Postkutsche vor den Pfarrhof St. Lorenz in Nürnberg fährt, beginnt am Freitag, 17. Mai (19 Uhr) der Festakt zum 200-jährigen Gründungsjubiläum des Bibelzentrums Bayern. Der Verein begeht seinen Geburtstag mit einer Inszenierung der Vereinsgründung durch König Maximilian I. Joseph an den damaligen evangelischen Dekan und Hauptprediger, teilte das Bibelmuseum Bayern mit. Das Bibelzentrum ist der Trägerverein des 2022 eröffneten Bibel Museums Bayern.

Im Lorenzer Hof werde der bayerische Landesbischof Christian Kopp die Festrede halten. Erwartet werde auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, heißt es in der Mitteilung.

Gegründet wurde das heutige Zentrum 1823 in Nürnberg mit königlicher Erlaubnis als "Privilegierter Centralbibelverein für die protestantische Kirche in Bayern". Es nahm am 14. Mai 1824 offiziell seine Arbeit auf.

Bedeutende Nürnberger Persönlichkeiten hätten sich um die Gründung des Zentrums bemüht, teilt das Bibel Museum mit. Ziel sei gewesen, vor allem den Armen und Mittellosen eine eigene Bibel zu ermöglichen: "Eine Bibel war meist das einzige Buch, das viele Familien besaßen." Die Bedeutung des Vereins in der damaligen Zeit lasse sich an zahlreichen Lokalvereinen in verschiedenen bayerischen Städten ablesen und an prominenten Unterstützern und Unterstützerinnen des Zentrums. Zu ihnen gehörte auch Königin Therese von Bayern, die Gattin von König Ludwig I. von Bayern.

Dem Gründungsjubiläum widmet das Bibel Museum eine neue Wechselausstellung, die im Herbst 2024 eröffnet werde und unter der Schirmherrschaft des Hauses Bayerns stehe, hießt es in der Mitteilung.