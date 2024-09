Neuendettelsau, Pegnitz (epd). Im Alter von 54 Jahren ist der tansanische Bischof Chediel Elinaza Sendoro bei einem Verkehrsunfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen. Wie das Partnerschaftszentrum der evangelischen Landeskirche Mission EineWelt auf epd-Anfrage bestätigte, starb der Theologe in der Nacht zum Montag. Die bayerische Landeskirche und die lutherische Kirche in Tansania sind seit über 60 Jahren Partnerkirchen.

Sendoro habe eng mit Mission EineWelt zusammengearbeitet, sagte der Tansania-Beauftragte Claus Heim. Er sei mehrmals in Bayern zu Gast gewesen. Unter anderem habe er als Prediger beim Gottesdienst zum Fest der weltweiten Kirchen im Juli 2022 mitgewirkt. Eine enge Partnerschaft mit seiner Diözese Mwanga habe das evangelische Dekanat Pegnitz pflegt. Einer der Besuche habe erst vor wenigen Wochen stattgefunden.