München (epd). Der bayerische Landesbischof Christian Kopp hat den zwei neuen Trägern des bayerischen Verdienstordens aus dem Bereich der evangelischen Kirche gratuliert. Kopp gratulierte am Donnerstag dem Gemeindepfarrer Ulrich Bauer-Marks aus Nürnberg-Mögeldorf sowie Ursula Buske, Priorin der evangelischen Frauen-Communität Casteller Ring (CCR) auf dem unterfränkischen Schwanberg, wie die Landeskirche mitteilte. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die Auszeichnung vor wenigen Tagen verliehen.

Kopp würdigte die 1959 in Kassel geborene Priorin als "die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort". Buske gehört der Communität seit 1991 an, seit 2019 leitet sie die Gemeinschaft mit 30 Schwestern. Ihr sei eine "Vielzahl an Gaben" geschenkt, sie leite den Frauenorden mit Weitblick und spiritueller Tiefe. Pfarrer Bauer-Marks sei "nah bei den Menschen", sagte Kopp. Diesem sei das Miteinander aller Menschen im Stadtquartier wichtig. Gezielt suche Bauer-Marks "nach dem Stärkenden" des christlichen Glaubens für seine Gemeinde.

Der bayerische Verdienstorden ist durch das Gesetz über den Bayerischen Verdienstorden vom 11. Juni 1957 geschaffen worden. Er wird "als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk" verliehen. Besonderheit des Bayerischen Verdienstordens ist, dass die Zahl der lebenden Ordensträger auf 2.000 Personen begrenzt ist.