Greifswald, Neuendettelsau (epd). Die Bundesversammlung des Martin-Luther-Bunds hat Tilman Jeremias zum neuen Präsidenten gewählt. Der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche übernehme damit ein zusätzliches Ehrenamt, teilte die evangelische Nordkirche am Montag mit. Sitz des Martin-Luther-Bunds ist Neuendettelsau (Landkreis Ansbach).

"Der Martin-Luther-Bund verbindet Menschen und Kirchen über Grenzen hinweg und stärkt lutherische Minderheiten weltweit", sagte Jeremias. Diese Arbeit wolle er "mit ganzer Kraft" unterstützen. Sein Vorgänger war der ungarische Bischof Tamás Fabiny, der das Amt seit 2022 innehatte.

Der Martin-Luther-Bund

Der Martin-Luther-Bund wurde 1884 gegründet und fördert lutherische Kirchen und Gemeinden in der Minderheitssituation der Diaspora. Sein Wirkungsbereich erstreckt sich neben Mittel- und Osteuropa auch auf Lateinamerika und das südliche Afrika.