Thalmässing (epd). An der Radwegkirche in Thalmässing (Landkreis Roth) starten Radlerinnen und Radler am 1. Mai in die diesjährige Fahrradpilgersaison. Im Mai beginnt zudem die Veranstaltungsreihe "Samstagspilgern" zu Fuß im Bistum, teilte die Pilgerstelle der Diözese Eichstätt mit. Vier Termine seien für das "Fahrradpilgern rund ums Altmühltal" geplant.

Beim Fahrradpilgern sind die Teilnehmenden auf Rad- und Feldwegen im Altmühltal unterwegs. An verschiedenen Orten erhalten sie spirituelle Impulse, Informationen, einen Segen. Pilgern sei "etwas Wohltuendes für Leib und Seele in unserer hektischen Zeit", erklärt die Pilgerstelle im Programm. Diese Erfahrung könnten die Teilnehmenden des Samstagspilgerns vor der Haustür machen.

"Lass uns Brücken bauen - keine Mauern" lautet das Motto der ersten Tour am 25. Mai von Plankstetten zur Marienklause in der Nähe von Beilngries. Ein weiterer Termin ist am 8. Juni. Auf dem Jakobsweg geht es von Eichstätt nach Bergen.