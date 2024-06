Eichstätt, Augsburg (epd). Das Bistum Eichstätt bleibt nun doch Träger der Schulzentren in Eichstätt-Rebdorf und Ingolstadt. Man behalte die Schulen, weil der Freistaat Bayern im vergangenen Jahr ein Gesetz erlassen habe, Schulen freier Träger besser zu fördern, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag. Damit setzt die katholische Kirche einen Beschluss von 2023 nicht um, sich wegen Sparmaßnahmen von den Einrichtungen zu trennen.

Für das Bistum Eichstätt bleibe die Trägerschaft der Schulen eine Herausforderung, insbesondere wegen der Instandhaltung der Immobilien, heißt es weiter. Man wolle deshalb mit den Kommunen eng zusammenarbeiten, um weitere Kooperationen einzugehen. Bis zum Schuljahr 2025/2026 werde in der Diözese ein neues Schulkonzept entwickelt.

Die Diözese hatte den Angaben nach zuvor auch mit dem Schulwerk Augsburg intensive Gespräche geführt. Diese hätten aber nicht zu einer künftigen Trägerschaft durch das Schulwerk Augsburg geführt. Für diesen Fall habe Eichstätt bereits im vergangenen Jahr zugesagt, an der Trägerschaft festzuhalten.