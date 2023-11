Nürnberg (epd). Zum Abschluss seiner anderthalbjährigen Kampagne "Irgendwo bist du immer richtig" hat der Bayerische Jugendring (BJR) am Freitagabend in Nürnberg die Premiere für einen neuen Kinospot gefeiert. Der Spot zeigt die Vielfalt von Jugendarbeit im Freistaat und wird in den nächsten Wochen in den bayerischen Kinos zu sehen sein, teilte der BJR am Samstag mit.

Der Kinospot ist ein Best-of von Szenen aus Videos, die Jugendgruppen in Bayern über den Sommer 2023 mit einer vom BJR bereitgestellten Kamera selbst gedreht haben, so die Mitteilung weiter. Die Filme waren eine von vielen Aktivitäten der zum Ende des Jahres auslaufenden Kampagne. Ihr Ziel war und ist es demnach, insbesondere nach der Corona-Pandemie auf die vielfältigen Angebote der Jugendarbeit in Bayern aufmerksam zu machen und Engagierten in der Jugendarbeit neuen Mut zuzusprechen. Gefördert wurde die Kampagne vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Im Zentrum der Kampagne stehe die Website www.dein-irgendwo.de. Hier steht Jugendlichen eine Bayernkarte mit Angeboten und Kontaktdaten von Gruppen, Organisationen und Vereinen zur Verfügung. Es gab sechs Kampagnenshootings, deren Motive auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und Snapchat gezeigt wurden. Außerdem waren sie als Plakate und auf Videoscreens an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen sowie als Postkarten in Cafés, Bars und Restaurants zu sehen. Ein Truck mit den Kampagnenmotiven war mehrfach auf Tour durch Bayern. Influencer begleiteten die Kampagne auf verschiedenen Social Media Kanälen. All das soll im neuen Kinospot zu sehen sein.

"Die Kampagne mag Ende des Jahres zu Ende sein, aber die Jugendarbeit in Bayern geht natürlich weiter", sagte BJR-Präsident Philipp Seitz laut Mitteilung. "Sie ist und bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft, nicht nur für die Jugendlichen selbst, sondern auch für die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bei uns in Bayern."