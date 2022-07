München (epd). "Ketchup" aus Bamberg, "The Waldi Times" aus Landsberg a. Lech, "PEERplus" aus Münsterschwarzach, "die Idee" aus Mindelheim sowie "KOKO" und das "EUROPAblatt" aus München: Diese fünf Schülerzeitungen gehören zu den Gewinnern des diesjährigen Blattmacherwettbewerbs. Gemeinsam mit 13 weiteren Redaktionen wurden sie am Dienstag in insgesamt sechs Kategorien vom bayerischen Kultusministerium ausgezeichnet. Beworben hatten sich 81 Redaktionen.

"Schülerzeitungen informieren und unterhalten, sie greifen Themen auf, die an der Schule vor Ort wichtig sind und sie fördern demokratische Prozesse der Meinungsbildung", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) laut Mitteilung seines Ministeriums. Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (Freie Wähler) gab sich beeindruckt von der Professionalität und der hohen Qualität der eingereichten Beiträge: "Gut recherchierte Berichte zu aktuellen Themen, Witz und Humor und ein ansprechendes Layout - die eingereichten Beiträge zeugen von höchstem Engagement und Leidenschaft für Journalismus."

Neben der Stärkung von Teamfähigkeit und Gemeinschaftssinn leisteten Schülerzeitungsredaktionen einen "großartigen Beitrag zur politischen Bildung und zur Demokratieerziehung an unseren bayerischen Schulen", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Er begleite den Wettbewerb seit 17 Jahren und sei immer wieder erstaunt, "wie reflektiert die Schülerinnen und Schüler ihre Lebenswelt erforschen", ergänzte der Leiter der Bayern-Redaktion der "Süddeutschen Zeitung", Sebastian Beck.

Der Wettbewerb wurde gemeinsam vom Kultusministerium und der "Süddeutschen Zeitung" ausgerichtet und von der Nemetschek Stiftung unterstützt. Die 18 Sieger wurden in den sechs Kategorien Grundschule, Mittelschule, Förderschule, Realschule, Gymnasium und Berufliche Schulen sowie der schulartübergreifenden Online-Kategorie ausgezeichnet. Sie erhielten Geldpreise in Höhe von 200 bis 500 Euro.