Nürnberg (epd). Rund um den Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November werden in Nürnberg viele Gebäude und Wahrzeichen in Blau erstrahlen. Wie die Stadtmission Nürnberg mitteilt, will sie mit verschiedenen Kooperationspartnern auf die Kinderrechte aufmerksam machen und beteiligt sich an der weltweiten UNICEF-Aktion #TurnTheWorldBlue.

Die Stadtmission Nürnberg wolle Farbe für Kinderrechte bekennen und betonen, dass diese nicht verhandelbar seien, sagte Monika Chilla von der Stabsstelle Kinderschutz und Kinderrechte im Bereich Kinder- und Jugendhilfe der Stadtmission. Die Beachtung der Kinderrechte, aber auch Geborgenheit, Selbstentfaltung und Liebe seien grundlegende Ansprüche, die jedes Kind habe. "Es ist unsere Verantwortung als Erwachsene, sicherzustellen, dass Kinder ihre Rechte kennen und sich für ihre Belange starkmachen können", erklärte Chilla die Aktion.

Johannes Mathes, Bereichsleiter Kinder- und Jugendhilfe bei der Stadtmission Nürnberg, sagte, in Deutschland fehlten derzeit 430.000 Kita-Plätze. Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen sowie Inobhutnahmen steige. "In den bestehenden Einrichtungen kämpfen wir häufig mit einem akuten Personalengpass." Um den Forderungen nach Teilhabe, Chancengerechtigkeit, Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung für Kinder gemeinsam Nachdruck zu verleihen, sollen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in kräftigem Blau angestrahlt werden, blaue Lichterketten die Türen schmücken und blauer Kuchen serviert, hieß es.

Der Internationale Tag der Kinderrechte erinnert an den 20. November 1989. An diesem Tag wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet, heißt es in der Mitteilung. Seitdem treten jedes Jahr am 20. November Kinder und Jugendliche zusammen mit UNICEF für die Rechte und Anliegen ihrer Generation ein.