München (epd). Die Nominierungen in den Kategorien "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" beim "Blauen Panther" stehen fest: Wie die bayerische Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte, sind bei den Frauen Sira-Anna Faal für ihre Rolle als Pauline in der gleichnamigen Serie, Anna Schudt für ihre Rolle als Anna Koch in der Serie "Push" sowie Katharina Stark für ihre Rolle als Eva Bruhns in der Serie "Deutsches Haus" nominiert. Der "Blaue Panther" wird seit 1989 verliehen, bis 2021 trug er den Namen "Bayerischer Fernsehpreis".

Bei den Männern sind Aarin Altaras für seine Rolle als Samuel Zweifler in der Serie "Die Zweiflers", David Kross für seine Rolle als Max Bord in der Serie "Kafka" und Phil Laude für seine Rolle als Frank Stimpel in der Serie "Almania" nominiert. Mit Ausnahme des Publikumspreises entscheidet eine Jury über die Verleihung des "Blauen Panthers". Getragen wird die Auszeichnung von verschiedenen Medienunternehmen, gefördert wird der Preis von der bayerischen Staatskanzlei.