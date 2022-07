München (epd). Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) fördert mehrere innovative und kreative digitale Audio-Projekte in diesem Jahr mit zusätzlichen 50.000 Euro. Der Hörfunk- und Fernsehausschuss der BLM hatten über die Preisvergabe entschieden und informierten darüber in der Sitzung des Medienrats am Donnerstag, wie die BLM in München mitteilte.

Eine besondere Förderung für Innovation im Bereich Audio bekommen laut BLM der Evangelische Presseverband für Bayern (EPV) für das neue crossmediale Projekt "Kindheit in Bayern - Subdomain von sonntagsblatt.de", das Funkhaus Regensburg für das reine Inforadio "Charivari 24 - das lokale Inforadio" und Radio Buh für das crossmediale und interaktive "Sahnestück der Woche".

BLM-Präsident Thorsten Schmiege beglückwünschte die drei Preisträger. Es sei seine "tiefe Überzeugung: Nur Anbieter, die innovativ denken und ihre Präsenz auch in der digitalen Medienwelt stärken, werden in Zukunft relevant bleiben". Dies wolle die BLM mit der Innovationsförderung zusätzlich unterstützen, sagte er.